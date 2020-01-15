Paper.io 3D, Voodoo’nun boyamayı keyifli hale getiren oyunu. Üç boyutlu platformu gezerek kendi renginize boyamaya çalıştığınız süper eğlenceli bir mobil oyun. Tamamıyla ücretsiz, aktif internet bağlantısı da gerektirmiyor. Tek parmakla rahat oynanış sunuyor; dolayısıyla her yerde vakit geçirmek için oynayabileceğiniz bir oyun.

Vaktin geçmek bilmediği anlarda açıp oynamalık, zaman öldürmek için birebir Android oyunlardan Paper.io 3D. 100MB altı boyuta sahip olmasıyla Android telefonunuza hızlıca indirip oynamaya geçiyorsunuz. Oyunda amaç, tüm platformu kendi renginize boyamak. Aslında bu oyun yeni değil. Serinin üçüncü oyunu. Farklı olarak platform üç boyutlu, daha fazla gezip ele geçirmeniz gereken bölge var. Bu arada siz platformu boyarken düşmanlarınız da durmuyor, onlar da aksiyon alıyor. Platformda onlarla kafa kafaya asla gelmemelisiniz.