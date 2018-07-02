Paper Plane Planet, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamanız gereken oyunda en uzun mesafeye ulaşıp arkadaşlarınıza meydan okumanız gerekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kağıttan uçakları kontrol ediyor ve en uzun mesafelere ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sihirli bir atmosfere sahip olan oyunda farklı uçaklaro kontrol edebiliyor ve şehrin her yerine gezinti yapabiliyorsunuz. Basit ve keyifli bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Reflekslerinizi de iyi bir şekilde kullanmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda renkli grafikler bulunuyor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Paper Plane Planet oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.