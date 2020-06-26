Rahatlatıcı bir pastel oyunu olarak karşımıza çıkan Pastel Friends : Dress Up Game genellikle çocuk kitleden oluşan bir yapıya sahip.

Belirli bir yaş grubundaki oyunculara hem rahatlatıcı hem de keyifli anlar yaşatacak olan Pastel Friends : Dress Up Game mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı avatarın yer aldığı yapımda bu avatarları boyayarak renkli bir duruma getirecek dilediğimiz renkler ile keyifli zaman geçirebileceğiz.

Yapım içerisinde oyuncular birçok kıyafet, eşya, efekt ve konuşma balonu ekleyerek bu avatarlara farklı bakış açıları kazandırabilecekler.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan oyun içerisinde çok sayıda farklı avatar da yer alıyor. Düzenli olarak güncellemeler alan ve bu güncellemeler ile oyuncularına yepyeni içerikler sunmaya devam eden başarılı yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.