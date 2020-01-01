Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Path of Adventure, aksiyon dolu bir savaş senaryosunda yer alarak zorlu görevler üstleneceğiniz benzersiz bir oyundur.

Metin tabanlı yapısı ve sürükleyici hikayeleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, diyaloglardan yola çıkarak kendi belirlediğiniz senaryolarda rol alarak nefes kesen savaşlara katılmak ve görevleri tamamlayarak hikayenin devamını getirmektir.

Canavarlarla savaşarak macera dolu bir serüvene atılacak ve kayıp hazinelerin yerini bulmak için mücadele edeceksiniz. Oyunda kelimelerden ve diyaloglardan yola çıkarak doğru seçimleri yapmalı ve savaşları kazanarak seviye atlamalısınız.

6 farklı karakterden dilediğinizi seçerek çeşitli silah ve savaş aletlerinden yararlanabilir ve düşmanlarınızı yenerek ganimet toplayabilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Path of Adventure, aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.