Pen Run, çizim odaklı beceri oyunları arasında. Ketchapp’ın olmasıyla Android platformunda öne çıkan oyunda kalemi belli bir çizginin üzerinde ilerleterek resmi boyamaya çalışıyorsunuz. Yalnız ufak bir sorun var; Kalemi kullandıkça mürekkebi azalıyor. Hem dikkat, hem beceri, hem de sabır gerektiren eğlence dolu bir arcade oyun bizlerle.

Farklı türde basit görselli bağımlılık yapan mobil oyunlarla karşımıza çıkan Ketchapp’ın yeni oyunu Pen Run, çizim yeteneğinizden ziyade dikkatinizi ölçüyor. Farklı renklerde çizim yapan kalemleri kontrol ediyorsunuz. Objelerin diplerine konumlandırılmış boyaları toplayarak engellere çarpmadan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Çizginin üzerinden gitmek zorunda değilsiniz ancak çizgiyi takip ederek giderseniz bölümü daha fazla yıldızla tamamlamış oluyorsunuz. Hangi yolu seçerseniz seçin çizdikçe boyanız tükeniyor.