Perfect Cream oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Dünyanın en rahatlatıcı oyununu oynamaya hazır mısın? Mükemmel tarifler hazırlayarak minik bir kafe işleteceksin. Ama kendini sıkmana gerek yok. Burada her şey çok kolay işliyor. Bir krema makinesini tüm işleri halletmesini bekleyemeyiz. İşte bu yüzden ona yardım ediyoruz.

Tezgahın üzerine dizilmiş olan yiyeceklerin üzerine krema sıkman gerekiyor. Ama dikkatli olman gereken bazı noktalar var. Makineyi doğru zamanlarda krema sıkması için dokunman gerekiyor. Gereksiz yerlere sıkarsan sonuna kadar kremayı yetiremezsin.

Bölümlerde ilerledikçe ve para biriktirdikçe farklı renk ve desenlerle harika yiyecekler ortaya çıkarabileceksin. Bu sayede de daha çok müşteri ve daha çok para kazanacaksın.

Aşırı keyif veren ve oynaması kolay bir aşçılık oyunu. Senin de oynarken çok eğleneceğine eminim. Renkli atmosferi ile de fazlasıyla dikkat çekiyor. Sen de bu atmosferde yemek yapmak istiyorsan oyunu ücretsiz olarak indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.