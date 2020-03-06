Perfect Paint oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Basit ve sürükleyici oynanış şekli ile oyunseverlerin ilgisini çeken Perfect Paint oyunu size bir çok deneyim sunuyor. Size verilen resmi en iyi şekilde kopyalamaya çalışarak başkalarına karşı rekabet ettiğin eğlenceli bir oyundur. Size ayrılan sürede Resmin aynısını çizip daha sonra da boyayın. Elinizden gelenin en iyisini yaparak seviyeleri geçin ve yeni bölümlerin kilidini açın.

Zamana karşı oynadığın oyunda rakibinden daha iyi bir sonuç ortaya koymalısın. Renkli grafikleri ve büyüleyici tasarımıyla eğlenirken öğrenebileceğiniz sürükleyici bir oyun. Tek yapman gereken parmaklarını kullanarak resmi tamamlamak. Ama bilmelisiniz ki herkes mükemmel birer ressam değil. Elbette zorlanacağınız bölümler olacaktır. Bu oyun tam da bu konuda sizlere yardımcı olacak. Oyunu oynamaya devam ettikçe daha iyi sonuçlarla karşılaşacağınıza eminim. Kendinizi ustalaştırabilir ve normal hayatınızda da resim çizme ve boyama işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Oynarken oldukça zevk veren ve bağımlısı olacağınız efsane bir oyunla karşı karşıyasınız. Siz de bu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu indirerek oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.