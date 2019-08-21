Perfect Slices, reflekslerinizi sınayabileceğiniz ve keyifli zaman geçirebileceğiniz yepyeni bir mobil beceri oyunudur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Farklı meyve ve sebzeleri keserek birbirinden lezzetli yemekler yaparak bölümleri geçmeye çalıştığınız bir oyun olan Perfect Slices, boş zamanlarınızı değerlendirmek için biçilmiş kaftan. Oyunda tek yapmanız gereken ekrana dokunmak ve en uygun zamanda parmağınızı kaldırmak. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sebzeleri kesmeniz gerekiyor. Farklı bıçakları da kullanarak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Sonsuz oyun moduyla da dilediğiniz gibi oynayabileceğiniz oyunda renkli ve canlı görseller yer alıyor. Perfect Slices oyununu sakın kaçırmayın.

Perfect Slices oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.