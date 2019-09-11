Perfect World büyük dönüşünü yaptı! Bu yeni bölüm, orijinal oyunu ünlü kılan güzel manzarayı ve zengin sınıf seçimlerini restore ediyor. Arkadaşlarını topla ve benzeri görülmemiş bir sadakate ulaşmak için elden geçirilmiş ikonik dünyada macera yarat.

Siz ve diğer dostlarınız arasındaki bağlar, gelişmiş rehberlik, evlilik, lonca ve parti sistemleri sayesinde hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Yeni nesil grafiklerle oluşturulmuş bu yeni dünyada birleşme ve zafer için savaşma zamanı geldi. Geniş gökyüzü, sonsuz topraklar ve gizemli okyanuslar keşfetmek için tamamen sizin.

Perfect World Mobile, orijinal ayarlara ve en seçkin PvP deneyimini sunmak için klasik tercihlere geri dönerek orijinalin tutkularını sürdürüyor. İnsan, Kanatlı Elf ve Untamed, mükemmel haritaya geri döndü.

Oryantal esintili sanat tarzı ve ruh temelli bir beceri geliştirme sistemi. Yin ve Yang'a dalın ve beş elementin akışıyla meditasyon yapın. Bu dünyada bir macera yarat ve Xianxia fantezini gerçekleştir.



