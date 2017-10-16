Period Tracker Eve uygulaması kadın sağlığı ile ilgili tüm bilgileri Android cihazlarınız üzerinden sizlere sunuyor.

Kadınlara özel olarak geliştirilen Period Tracker Eve, adet döngülerinizin takibini yapabilmenizi sağlıyor. PMS semptomlarını takip etme, ruhsal durumunuzu görme, sağlık verilerinizi ve PMS belirtilerinizi grafiklerle görselleştirme imkanı sunan uygulamada geçmişteki verilerinizi de inceleyebiliyorsunuz.

Kadın sağlığıyla ilgili birçok ipucu ve önerilerin yer aldığı makalelere de ulaşabileceğiniz uygulamada, topluluktaki diğer kadınlarla iletişime geçebiliyor ve bu sayede bilgi alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Adet döngülerinizi takvim üzerinden takip edebileceğiniz, sağlık ve ilişkiler konusunda birçok faydalı içeriğe ulaşabileceğiniz Period Tracker Eve uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri