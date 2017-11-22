PetDesk uygulaması Android cihazlarınız üzerinden evcil hayvan sağlığı ve bakımı konusunda faydalı içerikler sunuyor.

Kedi, köpek, kuş ve balık gibi evcil hayvanlarınız varsa, bunların sağlığına özen göstermeniz sizin sorumluluğunuzda oluyor. Enfeksiyonlar ve hastalıklardan etkilenmemesi için dikkat etmeniz gereken noktalara özen gösterdiğinizde hem siz hem de minik dostlarınız için hayat daha güzel hale geliyor. Bu konuda sizlere yardımcı olabilmek amacıyla geliştirilen PetDesk uygulaması, evcil hayvanınızın sağlığına dikkat ederek ömrünü uzatmanızda yardımcı oluyor.

Dostlarınızın kimlik bilgilerini uygulamaya kaydettikten sonra yapılacaklar listesi, bakıcılar, mesajlar gibi kategorileri kullanabiliyorsunuz. Veteriner kontrolüne gittiğiniz tarihleri ve hasta olduğu zamanları da not edebileceğiniz PetDesk uygulamasında veterinerlerle iletişime geçebiliyor ve randevu talep edebiliyorsunuz.