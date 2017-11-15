Petkarne uygulaması evcil hayvanlarınızın rahatı ve kolaylığı için Android cihazlarınızdan birçok özelliği sizlere sunuyor.

Minik dostlarınızın mutlu ve rahat bir yaşam sürmesini istiyorsanız, onlarla vakit geçirmeniz oldukça önemli. Bunun yanında, sağlık konusunda da bir o kadar dikkatli ve özenli olmanız gerekiyor. Petkarne uygulaması ise minik dostlarınızın rahatlığı için aklınıza gelebilecek her türlü kolaylığı sizlere sağlıyor. Veterinerlerle hayvan severleri bir araya getiren uygulamada, danışmak istediğiniz konular için kolaylıkla iletişim sağlayabiliyorsunuz.

Dostlarınızın aşı ve bakım gibi zamanlarında klinikten randevu almayı da kolaylaştıran uygulamada, evcil hayvan sahiplenebilmeniz için ilanlar bölümü de sunulmuş. İş gezisine veya tatile çıktığınızda minik dostunuzu yalnız bırakmamak için bakıcı da bulabileceğiniz Petkarne uygulamasında, siz de diğer hayvan severlerin minik dostlarına bakıcı olabilirsiniz. Kayıp ilanları bölümü ve yakınınızdaki kliniklerin iletişim bilgilerini de inceleyebileceğiniz Petkarne uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri