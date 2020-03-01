Mobil oyun dünyasının başarılı isimlerinden bir tanesi olan FM by Bubadu yeni oyunlar ile gündeme gelmeye devam diyor.

Hem Android hem de iOS platformlarında oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan Pets Hair Salon rol yapma oyunları arasında yer alıyor. Rengarenk içerikleri ile oyunculara sevimli canlıların saçlarını yapma, bakımlarını yapma fırsatı veren başarılı oyun aksiyondan uzak bir deneyim sunuyor.

Birbirinden farklı güzel evcil hayvanların yer aldığı yapım içerisinde hayvanların saçlarını kesebilecek, farklı şekillere sokabilecek, adeta onları film yıldızlarına çevireceğiz. Güzel HD grafikler eşliğinde oynanabilen yapım da komik ses efektleri de yer alırken, oyuncular bu ses efektleri eşliğinde keyifli zaman geçirecekler.

12 farklı renk spreyi, 24 farklı aksesuar, 18 farklı elbise ve daha fazlası oyun içerisinde yer alıyor.

Günümüze kadar 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Pets Hair Salon Google Play’de 4.4 olarak değerlendiriliyor.