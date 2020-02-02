Gezegenlerin etrafını saran minik yaratıkları vurmak için çeşitli saldırı taktikleri planlayacağınız ve onlarca füzeden dilediğinizi kullanarak minyonları etkisiz hale getireceğiniz Pew Pew Planet, mobil platformda klasik oyunlar arasında bulunan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan kaliteli bir yapımdır.

Basit ve sade grafikleri ile zorlanmadan oynayacağınız ve aksiyon dolu bölümleri ile nefes kesen gezegen savaşlarına katılacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sürekli dönen gezegenlerin etrafındaki minyonları vurmak için çeşitli füze ve bombalama mekanizmalarından faydalanarak savaşları kazanmak ve seviye atlayarak yeni saldırı sistemlerinin kilidini açmaktır.

Oyunda gezegenin etrafını saran ve büyük tehdit içeren minik yaratıkları etkisiz hale getirmek için seri atışlar yapmalı ve gezegeni bu istiladan kurtarmalısınız. Minyonlara ateş ederken dikkatli olmalı ve gezegeni vurmadan minyonları hedef almalısınız.

Onlarca gezegeni istila eden minik yaratıklarla aksiyon dolu savaşlar sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Pew Pew Planet, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden sürükleyici bir oyundur.