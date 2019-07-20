Concrete Software, Inc’in en yeni oyunlarından birisi olarak lansmana çıkan PGA TOUR Golf Shootout ile mobil platformda sürükleyici bir golf oyunu oynamaya hazırlanın. Oyunculara gerçekçi bir golf oynama deneyimi sunmayı hedefleyen geliştirici ekip, PGA TOUR Golf Shootout ile sürükleyici bir spor deneyimi sunuyor.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de İOS platformunda oynanan yapımda birbirinden farklı modlar da yer alıyor. Dileyen oyuncular hem gerçek zamanlı hem de hikâye modu eşliğinde golf oynayabilecek ve eğlenceli anlar yaşayacaklar. Günlük zorlukların ve ödüllerin de yer alacağı yapımda güzel 3D grafik açıları yer alacak. Oyuncular basit kontroller eşliğinde mobil cihazlarında golf oynama deneyimi yaşayacaklar.