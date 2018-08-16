Phantomgate : The Last Valkyrie, popüler mobil RPG oyunlarının geliştiricisi Netmarble’ın yeni oyunu. Fantastik dünyada geçen mitolojik macera rol yapma oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Android platformunda rpg oyunlarla karşımıza çıkan Netmarble’ın geliştirdiği yepyeni macera rpg oyunu Phantomgate : The Last Valkyrie, karanlıkla iyiliğin savaşını konu alan klasik bir hikayeye sahip olmasına karşın son derece keyif veren bir yapım.

Grafikleriyle büyüleyen oyunda genç ve yetenekli bir Valkür olan Astrid’in yerine geçiyorsunuz. Gizli güçleri olan bu karakterimizin annesi Tanrı Odin’in ellerinde. Midgard’ın buzlu ovalarından derin ormanlarına uzun ve tehlike dolu bir macera sizi bekliyor. Ufak, kedi benzeri yaratıklardan korkutucu ork savaşçılara dünyalar arası yolculuğunuzda birçok kötüyle karşılaşıyorsunuz. Savaşta tek başınıza değilsiniz. Yüzlerce eşsiz hayalet yanınızda savaşıyor. Hayali yardımcılarınızı özel element öğeleriyle güçlü yeni formlara dönüştürebiliyorsunuz.

Phantomgate : The Last Valkyrie Özellikleri: