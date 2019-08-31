Blokların üst üste konulması oluşturacağınız dev küpünüzü düşürmemeye çalışın. Her yaş için bağımlılık yaratan minimalist oyun Physitris'de dünyanın birçok noktasındaki rakiplerle kapışabilirsiniz.

Oynaması bir hayli kolay ve temel olarak hazırlanan bu beceri oyununda bloğu bırakmak için ekrana dokunmanız yeterli oluyor. Bıraktığınız blokların aynı renk temasına sahip olmasıyla birlikte birbirine yapışıyor. Ancak blokların ağırlığından dolayı taban eğilecek ve denge bozulmaya başlayacak. İşte bu anda dengede kalma yeteneğini göstermelisin.

Her zaman daha yüksek blok zincileri oluşturarak kendi rekorunu kırabilir ve denge konusunda ustalığını kanıtlayabilirsin. Ayrıca istersen arkadaşlarınla istersen de rakiplerinle kapışarak eğlenceli oyunlar ortaya koyabilirsiniz. Hadi hemen indirin ve dengeyi sağlamaya başlayın!