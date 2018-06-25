Pinfinite - Endless Pinball

Pinfinite, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Klasik ve eğlenceli bir atmosfere sahip olan oyunda yüksek skorlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Pinfinite, sonsuz oynanışı ve kolay kontrolleriyle dikkatimizi çekiyor. Birbirinden zorlu seviyelerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda efsanevi Pinball oyununda olduğu gibi kapıları kontrol ederek topu yukarılara kadar tırmandırmaya çalışıyorsunuz. Renkli görselleri ve harika animasyonlarıyla da ön plana çıkan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Çocukların da beğenerek oynayabileceğini söylediğim Pinfinite, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Online liderlik tablosuna da sahip olan oyunda üst sıralara tırmanmak için mücadele ediyorsunuz.

Pinfinite oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.