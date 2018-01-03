Pirate Tales, korsanları karşı karşıya getiren savaş, strateji ve rpg öğelerini harmanlayan bir yapım. Hikaye odaklı ilerleyen ve oyuncuya çok az müdahale etme şansı veren korsan oyununda amaç denizlerin en korku saçan korsan kaptanı olmak.

Android platformundaki korsan oyunlarından oldukça farklı oynanış sunuyor Pirate Tales. Oyuna ilk başladığınızda korsanlar tarafından kaçırılan kız arkadaşınızı kurtarmak için mücadele ederken sonrasında karaya ayak basıp ölmeyen bir tane korsan kalmayana dek savaşıyorsunuz. Davy Jones, Francis Drake, Kara Sakal, Montezuma, Kolomb gibi korsan filmlerinde oynayan karakterleri yönetiyorsunuz ancak savaş esnasında kontrol tam sizde değil. Savaş başlamadan dokunuşunuzu yapıyor, savaş sahnesini izliyorsunuz. Sıra tabanlı oynanış hakim. Savaşlara birden fazla korsanla katılabiliyorsunuz.

Kendilerine özgü yetenekleri, istatistikleri olan ve gruplara ayrılan korsanlarla PvP turnuvalarda yer alın ve denizlerdeki en iyi korsanın im olduğunu gösterin!