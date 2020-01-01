Mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Pirates and Traders 2 BETA, kendi imparatorluğunuzu kurarak deniz ticareti yapmak için çeşitli girişimlerde bulunacağınız ve korsanlarla savaşarak ganimet toplayacağınız benzersiz bir oyundur.

Sürükleyici hikayesi ve kaliteli grafikleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, yeni limanlar keşfederek korsanlarla mücadele etmek ve gemilerinizi geliştirerek farklı ticaret bağlantıları oluşturmaktır.

Güçlü askerlerden kurulu dev bir orduyu yöneterek yenilmez bir imparatorluk inşa edebilir ve görevleri tamamlayarak sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Ticaret yaparak, avlanarak, çeşitli üretim merkezleri kurarak ekonomiyi dengeleyebilir ve seviye atlayarak farklı objelerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı yerleşim alanı ve birçok ada yer almaktadır. Ayrıca deniz ticaretinde kullanabileceğiniz sayısız gemi ve size engel olmak isteyen onlarca korsan grubu bulunmaktadır.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Pirates and Traders 2 BETA ile sizde kendi imparatorluğunuzu kurabilir ve aksiyon dolu anlar geçirebilirsiniz.