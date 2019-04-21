Pirates: BattleOcean

Kim olduğunu bile hatırlamadığı adam, “Korsan Kral”ı hafızasını bulma, birçok gizli planı ve geçmişini keşfetme macerasına başlamaya çağırdı. Kral eski hafızasını yeniden kazanıp tekrar "Korsanlar Kralı" unvanını alabilecek mi?

Bir gün sahile bir sürü ceset itildi. Ona “Korsan Kralı” denirdi ve bir gemi enkazının içinde yatıyordu. Öldüğü düşünülen kral uyandı ve infaz edilmek üzere esir alındı. Suçlamalar yağma, cinayet ve yıkım gibi korsanlara atfedilebilecek tüm suçlardı. Duruşması hızla gerçekleşti. Geçmiş günlere ait tüm hatıraların kaybolduğu bir durumdu. Asılmadan birkaç saat önce, tanımadığı bir adamın yardımı ile infaz yerinden kaçtı ve seyahate başlamak için küçük bir gemi ile bir harita teslim edildi.

10'dan fazla gemi türü ile gerçek zamanlı deniz savaşı ve PVP deneyimini yaşayın ve gücünüzü kanıtlayın. 15'ten fazla kahraman karakteriyle heyecan verici bir maceraya atılın! Treasure Island ve Dogfight savaşlarında güçlü bir düşman ve kullanıcılar için büyük ödül yer alıyor.