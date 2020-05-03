Pixel Gun Fighter

Derin su platformun altındadır. İki cesur insanın, biri suya düşene kadar silahlarıyla birbirlerine saldıran son bir düello olacak. Platformda hala canlı olarak kalabilen kişi oyunun galibi olacak.

Bu oyunda, saldırı açısını ayarlamak için saldırı düğmesini basılı tutun ve saldırı düğmesini bırakın. Ninja, korsan, özel asker... Her karakterin kendine özgü bir silahı var. Tüfek ve rugby düellosunun nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz? İşte cevap! Cesur topçu, rugby oyuncusu, inşaat işçisi ve benzerleri burada toplanıyor.

Oyun çok basit. Rakibin saldırısını atlatmak için sol düğmeye ve rakibinizi vurmak için sağ düğmeye dokunun. Vurulduğunda bir adım geri gideceksiniz. Dikkatli olun, oyundaki amaç suya düşmeden karşımızdaki oyuncuyu suya atabilmek! Başlangıçta güçsüz bir silahınız olmasına rağmen, esnek yürüyüş ve hassas atış sayesinde rakibinizi alt edebilirsiniz.