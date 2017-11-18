Plato: Best Multiplayer Games

Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Plato, çevrimiçi olarak gerçek kullanıcılarla oyunlar oynayabileceğini ve sohbet edebileceğiniz bir buluşma noktası ve masa oyunu uygulamasıdır.

Plato mobil uygulaması nispeten yeni bir sosyal platform sayılabilir. Bu platformda birçok masa oyunu ve grup halinde oynanabilen oyunlar yer alıyor. Üstelik hepsi bir uygulama içinde yer alıyor. Ayrıca kullanıcılar birbirleriyle sohbet edebilir hatta oyun ve sohbeti aynı anda yürütebilir. Son derece eğlenceli bir sosyal platform sizleri bekliyor.

Plato mobil uygulamasında birbirinden kaliteli oyunlar yer alıyor. 4 in a Row, Literati, Ocho (Uno), Poker, Satranç, Tavla, Koz Maça, Maça Kızı, Dama, Bilardo ve daha birçok masa oyununu gerçek kullanıcılarla birlikte oynayabilir ve hoşça bir zaman geçirebilirsiniz. Yeni nesil buluşma noktası Plato uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.