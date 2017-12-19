Büyüleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Pocket Fantasy, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Renkli atmosferi ve harika kurgusuyla dikkat çeken oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla kıyasıya mücadele edebileceğiniz bir oyun olan Pocket Fantasy, heyecanlı atmosferi ve büyüleyici kurgusuyla dikkat çekiyor. Farklı oyun modlarının da yer aldığı oyunda kıyasıya mücadele edebiliyorsunuz. 300'den fazla anime karakterin de yer aldığı oyunda dilediğiniz karakteri kontrol edebiliyorsunuz. Farklı ödüllerin de sahibi olabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız da gerekiyor. PvP savaşlarına dahil olup diğer oyunculara meydan okuyabileceğiniz Pocket Fantasy oyununu sakın kaçırmayın. Eğer rol yapma oyunlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre. Kolay kontrollerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı Pocket Fantasy oyunu sizleri bekliyor.

Pocket Fantasy oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.