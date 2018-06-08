Mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Pocket Knights 2 ile aksiyon dolu anlar yaşayacağız.

Kaliteli grafiklerin ve geniş içeriğin buluştuğu oyunda, dünya çapında 100 binden fazla oyuncu bulunmaktadır. 3D grafiklere sahip olarak karşımıza çıkan mobil oyunda karakterimizi oluşturacak, savaşlara katılacak ve seviyesini yükseltmeye çalışacağız.

Sürükleyici yapısı ile kısa sürede mobil platformda yükselişe geçen Pocket Knights 2, bünyesinde birbirinden farklı sayısız görev bulunduruyor. Oyuncular dilerlerse bu görevleri yaparak pratik kazanabilir dilerlerse de dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele edebilirler. Fantastik özellikler ile oyunculara enfes içerikler sunan yapım, görsel efektleri bakımından da oldukça hoş görünmektedir.

100’den fazla kahramanın yer aldığı yapım da PvP ve Arena savaşlarına katılabilecek ve gerilim yüklü sahnelerde mücadele edebileceğiz. Oyuncular karakterlerinin silahlarının seviyesini artırarak daha verimli hale getirebilirler. Ayrıca silahları ve kostümleri değiştirebildiğimizi de belirtelim. Gerçek zamanlı savaşlar yapabildiğimiz mobil oyun, Google Play incelemelerinden 4.3 gibi bir puan aldı. İOS platformunda da yer alan yapım, orta dereceli bir kitle tarafından oynanmaya devam ediyor.