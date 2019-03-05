Pocket Mini Golf, minimalist görsellere sahip kolay oynanabilir golf oyunu. Çek - bırak kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz golf oyunu ücretsiz ve ufak boyutlu. Mobil golf oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Android platformundaki az sayıda golf oyunundan biri Pocket Mini Golf. Adından da tahmin edeceğiniz üzere gerçek golf maçlarına çıkmıyor, küçük sahalarda atışlar yapıyorsunuz. Klasik olarak verilen topları bitirmeden topu delikle buluşturmanız gerekiyor. Topa ne kadar sertlikte vuracağınızdan açıya kadar tüm ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey; topu engellere çarptırmamak. Su, duvarlar, mıknatıslar, yel değirmelerine asla değmemesine gerekiyor. Aksi halde top girse bile başarısız sayılıyorsunuz.