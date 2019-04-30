Yaylı baston ile zıplayarak zorlu parkurlarda ilerleyebileceğiniz ve engelleri aşarak belirtilen noktalara atlayabileceğiniz Pogo Jump, geniş oyuncu kitlesine sahip eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına hizmet veren bu oyunda yapmanız gereken tek şey, yaylı bir düzenek üstünde zıplayarak engelleri aşmak ve belirli noktaların üstüne basarak puan toplamaktır. Parmağınızla ekrana basılı tutarak zıplayabilir ve halkaların üstüne gelince parmağınızı çekerek yere iniş yapabilirsiniz. Bir halkadan diğerine zıplayarak puanları toplayabilir ve engellere takılmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Ayrıca halkaların tam ortasında yer alan kırmızı noktaların üstüne zıplayarak daha fazla puana sahip olabilirsiniz.

Oyunda çeşitli engeller ve puan halkalarıyla donatılmış birbirinden zorlu birçok parkur bulunmaktadır. Bölümler ilerledikçe halkaların mesafesi de uzaklaşmaktadır. Kontrolü kaybetmeden yolunuza devam etmeli ve hedefe ulaşarak farklı karakterlerin kilidini açmalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Pogo Jump, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz keyif verici bir oyundur.