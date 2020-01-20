Pong Party 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici mobil oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken oyunda pinpon topunu bardaklara atmaya çalışıyorsunuz. Farklı zorluk seviyelerine ve engellere sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm oyunda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Pong Party 3D telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Pong Party 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.