Pooking - Billiards City (Bilardo Şehir), arcade stili bilardo oyunu. Sadece tek oyunculu mod içeren 8 top bilardo oyunu, challenge’larla dolu. Zor pozisyonlarda kritik atışlar yaparak ilerlediğiniz oyunda mekanlar da sürekli değişiyor.

Sadece Android platformunda 50 milyon indirmeyi geçen bilardo oyunu Pooking - Bilardo Şehir, yüksek kalitede grafikler, fantastik oynanabilirlik, ultra gerçekçi top fizikleriyle dikkat çekiyor. Diğer 8 top bilardo oyunlarından farklı olarak düz masalarda klasik maçlar yaparak ilerlemiyorsunuz. Ayrıca 8 top yerine çok daha fazla topu cebe sokmak için uğraş veriyorsunuz. Topları hamle ve can hakkınızı doldurmadan sokmanız gerekiyor. Unutmadan, topa vuruş hızınızı soldaki isteka üzerinden kaydırarak yapıyorsunuz. Sağdaki topa dokunarak da vuruş noktasını ayarlıyorsunuz. Bunun dışında masayı ve topları klasik tepe kamera açısından görüyorsunuz.

Pooking - Billiards City Özellikleri