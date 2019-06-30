Birbirinden kaliteli işlere imza atan Çinli geliştirici AndromedaGames mobil platformda oyunculara ücretsiz bilardo oynama fırsatı sunuyor.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak geliştirilen ve yayınlanan Pool 2019 günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Hem Android hem de İOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Pool 2019 günümüzdeki en gerçekçi mobil bilardo oyunları arasında yer alıyor.

Basit yapısı ve kullanıcı dostu içerikleri ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran yapım Google Play’de 4.4 gibi bir inceleme skor puanına sahip. Farklı oyun modlarının da yer aldığı yapımda dileyen oyuncular tekli dileyenler de diğer modlarda yeteneklerini sınama fırsatı elde edecekler. Oyun içerisinde çeşitli odalar ve ödüller de yer alacak.