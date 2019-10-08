Popcorn Burst, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olan Popcorn Burst, bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkıyor. Oyunda zorlu bölümleri geçmek için mücadele ediyor ve boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda mısır patlatarak ilerliyorsunuz. Ekrana uygun zamanda dokunarak oynayabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda renkli görseller yer almakta. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Popcorn Burst oyununu sakın kaçırmayın.

Popcorn Burst oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.