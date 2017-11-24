Portal Knights, Android platformuna özel çıkış yapan 3D sandbox aksiyon rol yapma oyunu. Fantastik dünyanın kapılarını araladığımız oyunda yarıkla parçalanmış bir dünyaya barışı geri getirmek için uğraş veriyoruz.

Görsel tarafta detaylıca tasarlanmış mekanlar, karakter animasyonları, capcanlı grafikleriyle oynanış tarafında eşsiz hikayesiyle öne çıkan üç boyutlu sandbox aksiyon rpg oyununda dünyayı karanlık güçlerin elinden kurtarmakla görevlendirilmiş üç sınıfa ait (savaşçı, büyücü, korucu) kahramanları yönetiyoruz. Kahramanımızı oyunun başlangıcında kendimiz oluşturuyoruz. Görünümünden kullanacağı silaha her şeyi seçtikten sonra maceraya atılıyoruz. Oyuna direkt geçmeden önce neden orada olduğumuzu anlatan kısa bir hikaye gösteriliyor. Bu noktada oyunun Türkçe dil desteği sunduğunu söylemem gerek. Savaşçı sınıflarının özelliklerinden oyun içi diyaloglara her şeyi anlayarak oynamak çok daha keyifli.

Portal Knights Özellikleri:

Rastgele oluşturulan 3D sandbox dünya

Farklı RPG karakter sınıfları

Boss savaşları

Sınırlı süreli etkinlikler

Kaynak toplama, ev inşa etme

4 kişilik yerel çok oyunculu oynama