Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Portal Quest mobil oyunu, beş kişilik ekiplerle yapılacak savaşları içeren macera dolu bir rol yapma oyunudur.

Portal Quest mobil oyununda beşe karşı beş olarak savaşacaksınız. Kutsal Dere’yi ele geçiren karanlık güçlere karşı kıyasıya bir savaşa kalkışacağınız oyunda doğru karakter seçimleri çok önemli. Zira oyunda ilerledikçe 25’in üzerinde karakter sizleri bekliyor olacak. Bu karakterler içinden düşman ekibe karşı en doğru beş kişilik kadroyu çıkarmalısınız.