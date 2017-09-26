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Portal Quest 1.6 (Android)
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  5. Portal Quest - Android için Rol Oyunu

Portal Quest

1.6
Android
Portal Quest
ÜCRETSİZ
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Yağız Sarman
Yağız Sarman

Portal Quest, Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen ve beş kişilik ekiplerle alt savaşlara katılacağınız keyifli bir rol oyunudur.

Android işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Portal Quest mobil oyunu, beş kişilik ekiplerle yapılacak savaşları içeren macera dolu bir rol yapma oyunudur.

Portal Quest mobil oyununda beşe karşı beş olarak savaşacaksınız. Kutsal Dere’yi ele geçiren karanlık güçlere karşı kıyasıya bir savaşa kalkışacağınız oyunda doğru karakter seçimleri çok önemli. Zira oyunda ilerledikçe 25’in üzerinde karakter sizleri bekliyor olacak. Bu karakterler içinden düşman ekibe karşı en doğru beş kişilik kadroyu çıkarmalısınız.

Portal Quest mobil oyununda karakter seçimi noktasında strateji unsurları da devreye giriyor denebilir. Akıllıca seçtiğiniz takımızla ister gerçek oyunculara karşı isterseniz de tek oyunculu olarak oynayabilirsiniz. Sıkılmadan oynayacağınız Portal Quest mobil oyununu Google Play Store2Dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

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