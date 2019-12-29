Posta Gazetesi uygulaması ile Android cihazlarınızdan güncel haberleri yakından takip edebilirsiniz.

Son dakika haberlerinden anında haberdar olabileceğiniz Posta Gazetesi uygulaması ile gündem, ekonomi, siyaset, magazin, spor, kültür-sanat, teknoloji ve daha birçok kategoride sunulan güncel haberleri inceleyebilirsiniz. Köşe yazarlarının güncel yazılarını okuyabileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasında, haber okuma sayfalarında yazı boyutunu değiştirebiliyorsunuz.

Haberleri sesli dinleme imkanı sunan ve bu sayede araç kullanırken bile haberleri dinleyebileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasında, haberleri anlık mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabiliyorsunuz. Spor dünyasındaki gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, burç yorumlarınızı ve astroloji bölümünü inceleyebileceğiniz Posta Gazetesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri