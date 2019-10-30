Potion Punch 2'de yepyeni bir yemek pişirme macerası sizi bekliyor. Danışmanı Noam’ın esrarengiz durumunun iyileştirilmesi için kararlı bir genç simyacı olan Lyra'ya katılın.

Seyahat eden bir dükkan sahibi olarak oynayın ve çeşitli dükkanlar yönetin; fantastik bir meyhaneden, sihirli bir restorana, büyüleyici bir lokantadan, sihirli eşya dükkanına. Her bölümde yeni ve heyecan verici yemek oyunları bulacaksınız. Lezzetli yemekler pişirmek ve büyü eşyaları oluşturmak için malzemeleri birleştir.

Aşçılık yeteneklerini birçok bağımlılık yapıcı eğlence seviyesi, restoran ve oyun modunda test et. Sihir birleştirmek, lezzetli yemekler pişirmek ve taze ve orijinal pişirme oyunu mekaniği usta. Bir pişirme ateşine gidin ve mümkün olduğunca fazla müşteriye hizmet vermeye çalışın.