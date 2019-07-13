Pottery, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Bağımlılık yapıcı oyunlarıyla bizleri telefonların başına kitleyen VOODOO'nun en yeni oyunlarından bir tanesi olarak dikkatimizi çeken Pottery, reflekslerinizi kullanıp zorlu bölümleri tamamlamanız gereken bir oyundur. Birbirinden zorlu bölümleri tamamlamak için mücadele ettiğiniz oyunda el becerilerinizi konuşturuyorsunuz. Farklı şekilleri ortaya çıkarmaya çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz Pottery oyununu kaçırmayın.

Pottery oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.