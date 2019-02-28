Bir milyondan fazla oyun severin keyifle oynadığı Power Painter, ücretsiz olarak sunulan ve simülasyon kategorisinde kendisine yer bulan eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile farklı bir deneyim yaşayabileceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, renkli topları hedefe ulaştırmak ve kuleler yapmaktır. Oyun içerisinde birbirinden farklı onlarca silah bulunmaktadır. Bu silahların yardımıyla aynı renkteki topları atarak kuleleri birleştirebilirsiniz. Stratejik hamlelerin oldukça önemli olduğu bu oyun ile eğlenceli dakikalar sizleri bekliyor.

Oyunda seviye atladıkça zorluk derecesi de artmaktadır. Mavi, kırmızı, yeşil gibi farklı renge sahip toplardan oluşturacağınız kulelerinizi savunmalı ve zorlandığınız anlarda savaş alanını tek bir renge boyamalısınız. İçi boya dolu topları doğru bölgelere fırlatmalı ve gerektiği zaman topları tek bir alanda birleştirerek kendinizi savunmalısınız.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Power Painter, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.