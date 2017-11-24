pratiKOAH uygulaması Android cihazlarınızdan KOAH hastalığının tanı ve tedavisinde kullanabileceğiniz bir sağlık uygulaması.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen KOAH, dünyada en fazla ölümle sonuçlanan dördüncü hastalık. Tedavi edilmediğinde ilerleyen ve geri dönüşümü olmayan bir hastalık olan KOAH, solunumu güçleştirerek insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu hastalığın tanı ve tedavisi için Türk Toraks Derneği tarafından geliştirilen pratiKOAH uygulamasında, teorik bilgilerden oluşan içeriklerden faydalanabiliyorsunuz.