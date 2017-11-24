pratiKOAH uygulaması ölümcül bir hastalık olan KOAH için bilgilendirici içerikler sunuyor.
pratiKOAH uygulaması Android cihazlarınızdan KOAH hastalığının tanı ve tedavisinde kullanabileceğiniz bir sağlık uygulaması.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak bilinen KOAH, dünyada en fazla ölümle sonuçlanan dördüncü hastalık. Tedavi edilmediğinde ilerleyen ve geri dönüşümü olmayan bir hastalık olan KOAH, solunumu güçleştirerek insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Bu hastalığın tanı ve tedavisi için Türk Toraks Derneği tarafından geliştirilen pratiKOAH uygulamasında, teorik bilgilerden oluşan içeriklerden faydalanabiliyorsunuz.
Muayene simülasyonu özelliği de bulunan pratiKOAH uygulamasında çeşitli semptomları belirterek KOAH hastalığına yakalanıp yakalanmadığınızın bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Elbette burada çıkacak sonuç tam olarak gerçeği yansıtmasa da, sizin için bir uyarı niteliği taşıyarak muayeneye gitmenizde önemli bir etken olacaktır diye düşünüyorum. Videolar, makaleler, grafikler ve muayene simülasyonu gibi zengin bir içerik sunan pratiKOAH uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
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