PressReader uygulamasıyla Android cihazlarınızdan binlerce gazete ve dergiye ulaşabilirsiniz.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan PressReader, güncel olarak yayınlanan gazete ve dergileri mobil cihazlarınızdan takip etmenize olanak tanıyor. 120’yi aşkın ülkeden, 60’tan fazla dil seçeneğiyle birlikte 7000’in üzerinde gazete ve dergi kütüphanesi sunan uygulamada, 90 günlük arşive de ulaşabiliyorsunuz.

Gazete ve dergileri orijinal formatta okuyabilmenize olanak tanıyan, yayınlar basıldığı anda güncel olarak ulaşabileceğiniz uygulamada severek takip ettiğiniz gazete ve dergileri favorilerinize ekleyebilirsiniz. Bilim ve Tarih, Bilim ve Teknoloji, Çocuk, El Sanatları ve Hobiler, Erkek ve Kadınlara Özel, İş Dünyası, Fotoğrafçılık, Oyun, Otomobil, Müzik, Sağlık ve Sanat gibi kategorilerde sunulan içerikleri filtreleyerek görüntüleyebileceğiniz uygulamada dil ve ülkelere göre filtreleme seçeneklerini de kullanabilirsiniz. Yayın arama, sesli anlatım, çevrimdışı okuma gibi özellikler sunan PressReader isterseniz tek bir yayına erişim için isterseniz de tüm yayınlara erişim için ödeme yapabilirsiniz. Eğer siz de online dergi ve gazete okumak istiyorsanız PressReader uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir ve üye olabilirsiniz.