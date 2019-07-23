Prima Kulübü, anne ve babalara özel fırsatlar sunan bir uygulamadır. Prima Kulübü'nde uygulamaya okuttuğu Prima fişlerin kalplere dönüşür.

Kazandığın kalpleri ister kendin ister bebeğin için dilediğince harcarsın. Kulüp üyelerine özel kampanyalardan faydalanabilir ve uzmanlar tarafından hazırlanan içeriklerle bebeğinin gelişimindeki tüm evreler hakkında önceden bilgi sahibi olabilirsin. Prima Kulübü, bebeklerin büyüme süreci boyunca tüm ebeveynlerin mental ve ekonomik olarak destekçisidir.

Ayrıca bebeğinin gelişimini gözlemleyebileceğin ve ona sağlıklı bir rutin oluşturabileceğin özelliklerle hem kendin rahat eder hem de bebeğini rahat ettirirsin.