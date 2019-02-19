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Pub Story 5.0.4 (Android)
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  4. Pub Story - Android İçin Sosyal Oyun

Pub Story

5.0.4
Android
Pub Story
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Türkiye'nin ilk gerçek hayata taşınan etkinlik oyunu.

Pub Story, insanları çılgınlar gibi eğlendirmek için tasarlanmış özel bir oyun serisidir. Etkinlikte oynanan oyun, sadece yeni insanlarla tanışarak oynanabilir. 

Şimdiye kadar oynadığınız tüm oyunları unutun. Hiçbir yerde bulamayacağınız, özel oyunlar sayesinde eşsiz deneyim yaşayacaksınız.  Senin gibi insanlara dolu bir bar, hepsi ile tanışıp arkadaşlık kurabileceğin bir ortam, arayıp da bulamadığın arkadaşlıklar... Hepsi Pub Story'de.

Türkiye'nin belirli şehirlerinde etkinlikler düzenleyerek yepyeni insanların tanışmasını sağlayan Pub Story'deki görevleri yapın ve eğlencenin tadını çıkarın. Hadi etkinlik alanlarına inme vakti!

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