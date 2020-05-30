Noxgames tarafından geliştirilen ve oyunculara mobil cihazlarında hockey oynama deneyimi sunacak olan Puppet Hockey: Pond Head lansmana çıktı.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisine sunulan yapım da oyuncular rengarenk bir atmosfer de hockey oynayacak, farklı maçlarda yeteneklerini sınama şansı bulacaklar.

Teke tek bir mücadele yapacak olan oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı hockey maçlarına katılacaklar.

Komik karikatürlerin de yer aldığı yapımda oyuncular karakterlerini özelleştirebilecek, rakiplerine belirtilen süre içerisinde gol atarak mağlup etmeye çalışacaklar.

Zengin oynanışı ile keyifli anlara ev sahipliği yapan oyun, oynaması ücretsiz yapısı ile 5 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Oyuncular tarafından 4.4 olarak değerlendirilen yapım, farklı millet bayraklarına da ev sahipliği yapıyor.