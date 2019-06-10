Purple Diver, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Renkli görselleri ve sürükleyici oynanışıyla karşımıza çıkan oyunda suyun derinliklerine doğru dalıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Reflekslerinizi sınayabileceğinizi düşündüğüm oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı atlayış stilleri de deneyerek yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bölümleri geçmek için mücadele ettiğiniz oyunda boş zamanlarınızı keyifli bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Purple Diver mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun.

Purple Diver oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.