Puzzle Clash : A Match 3 RPG, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir rol yapma oyunu olarak dikkat çekiyor. Kendi eşsiz şehrinizi kurup yüceltebileceğiniz oyunda gerçek zamanlı PvP savaşlarına dahil oluyor ve mücadele ediyorsunuz. Renkli görselleri ve harika atmosferiyle ön plana çıkan oyunda stratejik mücadelelere girişiyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda şehrinizi koruyor ve büyütmeye çalışıyorsunuz. Kendi takımınızı da kurup güçlü bir konuma gelebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor.

Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okuyabiliyorsunuz. Saldırı hasarını en üst düzeye çıkarmak için kullandığınız itemleri güçlendirmeniz gereken oyunda tam bir strateji ve taktik savaşı veriyorsunuz. Macera ve aksiyon dolu sahneleriyle de dikkat çeken oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Usta oyuncuların arasına katılabileceğiniz oyunda farklı kaynakları kullanabiliyorsunuz. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim.

Puzzle Clash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.