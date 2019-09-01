Puzzle Fuzzle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil bulmaca oyunudur.

Renkli görselleri ve zorlu bölümleriyle ön plana çıka Puzzle Fuzzle, görsel zekanızı zorlayabileceğnizi bir oyundur. Objeleri sürükleyerek doğru konumlarına ulaştırmaya çalıştığınız oyunda birbirinden zorlu onlarca bölüm yer alıyor. Sakin bir oynanışa sahip olan oyunda keyifli bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda renkli görseller yer alıyor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor.

Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunlar arasında yer alan Puzzle Fuzzle, sizleri bekliyor.

Puzzle Fuzzle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.