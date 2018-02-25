Qapel uygulamasıyla yerine getirdiğiniz görevlerden puanlar kazanabiliyorsunuz.
Qapel uygulaması, Android cihazlarınızda sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla size puan kazandırıyor ve bu puanları anlaşmalı mağazalarda harcama imkanı sunuyor.
Sosyal medya hesaplarınızı kullanarak Qapel puan kazandıran ve belirli bir Qapel puana ulaştıktan sonra anlaşmalı mağazalarda harcayabilme imkanı sunan Qapel, sadece basit görevleri yerine getirmeniz şartı koşuyor. Facebook arkadaşlarınıza davet göndermek, bir etkinliği veya duyuruyu Twitter hesabınızdan paylaşmak ya da bir videoyu izlemek gibi basit görevler sunan uygulamada, gerçekleştirdiğiniz göreve göre puan kazanabiliyorsunuz.
Uygulamaya kazandırdığınız üye sayısına göre de puan kazanabileceğiniz Qapel uygulamasında, aslında bir nevi reklam yaparak para kazanıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz. Qapel puanların harcanacak miktara ulaşması biraz zaman alacağından, çok fazla zaman harcamanız gerekebiliyor. Yani örnekle açıklayacak olursak; kazandığınız 1 Qapel’in TL karşılığı yaklaşık 10 kuruş olarak belirlenmiş. Bu da görevleri eksiksiz bir şekilde tamamlamanız anlamına geliyor. Yine de denemeye değer diye düşünüyorsanız, Qapel uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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