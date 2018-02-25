Qapel uygulaması, Android cihazlarınızda sosyal medya hesaplarınız aracılığıyla size puan kazandırıyor ve bu puanları anlaşmalı mağazalarda harcama imkanı sunuyor.

Sosyal medya hesaplarınızı kullanarak Qapel puan kazandıran ve belirli bir Qapel puana ulaştıktan sonra anlaşmalı mağazalarda harcayabilme imkanı sunan Qapel, sadece basit görevleri yerine getirmeniz şartı koşuyor. Facebook arkadaşlarınıza davet göndermek, bir etkinliği veya duyuruyu Twitter hesabınızdan paylaşmak ya da bir videoyu izlemek gibi basit görevler sunan uygulamada, gerçekleştirdiğiniz göreve göre puan kazanabiliyorsunuz.