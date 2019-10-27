Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve sürükleyici bölümleri sayesinde bağımlısı olacağınız Q*bert, zorlu bulmaca parkurlarında yarışarak düşmanlardan kaçmak için mücadele edeceğiniz ve bulmacaları tamamlayarak hedef renkleri değiştirebileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Basit ama eğlendirici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca farklı küpün rastgele sıralanmasıyla oluşturulmuş zorlu parkurlarda mücadele ederek bulmacaları çözüme kavuşturmak ve düşman karakterlerinden kaçarak görevleri tamamlamaktır. Küplerin üzerlerinden zıplayarak ilerleyebilir ve bulmacaları çözmek için çeşitli stratejiler geliştirebilirsiniz. Hedefe ulaşarak küplerin renklerini değiştirebilir ve seviye atlayabilirsiniz. Bu sayede yeni bulmaca parkurlarının ve karakterlerin kilidini açarak oyunu daha da zevkli bir hale getirebilirsiniz. Eğitici özelliği ve farklı konusu ile bağımlısı olacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Ücretsiz olarak sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Q*bert ile onlarca zorlu parkurda yarışarak komik karakterinizle birlikte eğlenceli anlar geçirebilir ve stres giderebilirsiniz.