QQ, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sohbet uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sevdiklerinizle konuşabileceğiniz ya da yeni arkadaşlıklar kurabileceğiniz uygulama ile zamanlarınızı keyifli geçirebiliyorsunuz.

Alternatif bir sohbet uygulaması olarak dikkat çeken QQ, yeni arkadaşlar bulmak için kullanabileceğiniz bir uygulamadır. İşlevsel özellikleriyle karşımıza çıkan uygulamada sohbet topluluklarına katılabiliyor ve 200 milyondan fazla insanla iletişime geçebiliyorsunuz. Video aramalarından sesli aramalara, resim ve ses paylaşımından konum paylaşımına kadar pek çok özelliği de bünyesinde barındıran QQ, mutlaka denemeniz gereken bir uygulama diyebilirim. Ayrıca uygulama içerisinde entegre bir halde bulunan çevirmen ile de farklı dildeki insanlarla iletişim kurabiliyorsunuz.

QQ uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.