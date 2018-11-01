Quest 4 Fuel, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sürükleyici atmosferi ve harika oynanışıyla dikkatimizi çeken oyunda dünyanın en iyi savaşçılarıyla mücadele ediyorsunuz. Geniş bir oyun alanına sahip olan oyunda farklı karakterleri kontrol edebiliyor ve farklı silahları kullanabiliyorsunuz. Dünyanın sonunda geçen oyunda kendi klanlarınızı da kurabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Zorlu görevlere de sahip olan oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda hayatta kalma mücadelesi de veriyorsunuz. Engellerden ve tuzaklardan da kaçmanız gereken oyunda kıyasıya mücadele ediyorsunuz. Radyoaktif topraklarda geçen oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor.

Quest 4 Fuel oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.