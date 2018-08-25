Quizbie uygulaması ile Android cihazlarınızdan genel kültür bilginizi sınarken eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Genel kültür, Tarih, Coğrafya, kültür, sanat, spor, eğlence, müzik ve magazin gibi kategorilerde binlerce soru kütüphanesi sunan Quizbie uygulamasında farklı kategorilerden gelen soruları doğru yanıtlayarak en yüksek puanı elde etmeniz gerekiyor. Takıldığınız noktalarda ipuçlarından yardım alabileceğiniz Quizbie uygulaması, her yaştan kullanıcının ilgisini çekeğini düşünüyorum.

Kendi sorularınızı eklemenize olanak sağlayan Quizbie uygulamasında, puan tablosunda diğer kullanıcılarla ve arkadaşlarınızla yarışabilirsiniz. Facebook ile giriş yaparak arkadaşlarınızla oynamanızı da mümkün kulan Quizbie uygulamasına sürekli yeni sorular eklenerek, keyifli vakit geçirmeniz sağlanıyor. Ayrıca, Quizbie uygulamasını internet bağlantısı olmadan da dilediğiniz yerde ve zamanda oynayabilirsiniz.

Uygulama özellikleri